Time Skiffs, a 'viagem no tempo' dos Animal Collective

Talvez a expressão mais adequada seja, de facto, "coletivo". David Portner, Noah Lennox, Brian Weitz e Josh Dibb não são uma banda em qualquer sentido convencional, à exceção de fazerem e tocarem música juntos sempre que a vontade os chama e a ocasião o proporciona. Artistas é o que são, seres criadores sob os alter egos de Avey Tare, Panda Bear, Geologist e Deakin, que, sempre que as estrelas se alinham, agraciam-nos com um novo álbum dos Animal Collective - mas nem sempre, e cada vez menos, com o envolvimento de todos os elementos.



"Nada é pré-estabelecido a não ser aquilo que inspira a banda em cada momento", diz-nos Brian Weitz, ou Geologist, a propósito do seu décimo-primeiro LP de originais, Time Skiffs. As combinações erráticas das experiências dos Animal Collective já deram em indie pop, psicadelismo desenfreado, freak folk ou paisagens sonoras abstratas, mas, desta feita, encontraram inspiração na "abertura e liberdade" do jazz de Nova Orleães para abraçarem um som mais humano, em que pretendem espelhar a capacidade da música de nos transportar no tempo e no espaço.