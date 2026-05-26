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Steve Ramirez: "Dançar é extraordinário para a saúde"

Luísa Oliveira 23:00

Investigador e professor de Ciências Psicológicas na universidade de Boston, EUA, dedica-se a estudar como o cérebro processa, armazena e manipula memórias. Para a máquina funcionar bem, existem alguns truques - simples - a aprender. Dançar é um deles.

O neurocientista americano, 38 anos, é o cabeça de cartaz das primeiras conferências National Geographic Live em solo nacional. Estará em Lisboa, a 16 de junho, e dois dias depois no Porto. Em conversa via Zoom, a partir de Boston, a sua cidade natal, prometeu que desta vez irá aproveitar a viagem de trabalho, enquanto explorador desta marca de prestígio, para criar boas memórias no País. O passeio, que se seguirá às suas palestras, fá-lo-á com a mulher - um grande suporte quando esteve dependente do álcool e conheceu o lado de lá da plasticidade do cérebro. Até então, só o visitava em laboratório, conseguindo até manipular memórias em ratinhos. Daí a transferir a sua investigação para humanos não é muito complicado, acredita.

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