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Entrevistas

Marisa Liz: "A música sempre foi um escape para não me sentir estranha"

Luísa Oliveira 19 de maio de 2026 às 23:00

A confusão que a acompanhou ao longo da vida deu azo a um diagnóstico tardio de PHDA e de autismo. Mais importante foi dar frutos artísticos: o álbum que agora lança, concebido como um livro

"Já não está farta de me ouvir?", indaga a certa altura a cantora, ainda a entrevista ia no adro. De facto, Marisa Liz, 43 anos, responde com muito entusiasmo às nossas perguntas, na esplanada do restaurante do hotel Real Palácio, em Lisboa. Mas o que diz não cansa e vem tudo a propósito de estar a lançar um novo álbum, Relatos de um Coração Confuso, em que canta com Rui Veloso, Camané e Paulinho Moska.

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