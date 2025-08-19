Sábado – Pense por si

Entrevistas

Elif Shafak: “Estamos tão divididos que deixamos de falar da humanidade”

Susana Lúcio
Susana Lúcio 19 de agosto de 2025 às 23:00

Doutorada em Ciência Política, é autora multipremiada de 13 romances, traduzidos em 58 línguas, onde dá voz às mulheres e aos “silenciados” da sociedade. Foi considerada uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC.

Nasceu em França, viveu na Turquia, em Espanha, na Alemanha, na Jordânia, nos Estados Unidos e no Reino Unido e, mais do que turca, diz ser uma cidadã do género humano. Começou a escrever aos oito anos para escapar à solidão e tornou-se escritora para construir pontes entre culturas. Professora universitária, foi finalista no prestigiado Booker Prize em 2019 com o livro 10 Minutos e 38 Segundos Neste Mundo Mundo Estranho e As 40 regras do Amor, foi considerado pela BBC um dos 100 romances que Moldaram o Nosso Mundo. O último livro, Também Há Rios no Céu é um bestseller.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Humanidade Direitos humanos Crime Ficção Turquia José Saramago Toni Morrison BBC Mundo Estranho Booker Prize
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber Crónicas

É urgente reconhecer a polícia

O descontentamento que se vive dentro da Polícia de Segurança Pública resulta de décadas de acumulação de fragilidades estruturais: salários de entrada pouco acima do mínimo nacional, suplementos que não refletem o risco real da função, instalações degradadas e falta de meios operacionais.

Menu shortcuts

Elif Shafak: “Estamos tão divididos que deixamos de falar da humanidade”