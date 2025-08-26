Sábado – Pense por si

Entrevista

Catarina Vieira: “Quando eu tinha 27 anos quem é que não bebia? Os totós, não é?”

Catarina Vieira: “Quando eu tinha 27 anos quem é que não bebia? Os totós, não é?”
Pedro Henrique Miranda 26 de agosto de 2025 às 23:00

Entrevistas

À frente da Herdade do Rocim, a viticultora quer enfrentar todos os desafios - do paternalismo do setor às mudanças de hábitos de consumo. Garante: os seus vinhos não conhecem abrandamento.

A paixão pelo mundo dos vinhos foi-lhe passada pelos avós, com quem dava longos passeios pela natureza nos arredores de Leiria. Das vinhas do órfão Vale do Rocim, construiu um pequeno império com metrópole no Alentejo, recuperando terrenos e tradições vínicas antigas e conquistando quase todas as regiões vitivinícolas portuguesas. Ao lado do marido, o enólogo Pedro Ribeiro, Catarina Vieira, viticultora, encabeça a Herdade do Rocim, um dos titãs do vinho em Portugal a chegar agora à maioridade. Aos 18 anos de vida da empresa, num mundo em que os jovens parecem preparar-se para beber cada vez menos, vinca a importância de apostar na sustentabilidade, na diversificação e na inovação, e acredita num mundo do vinho em que os melhores saem vitoriosos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Estilo de vida Estilo de vida e lazer Casamento Mercados emergentes Catarina Vieira Alentejo Estados Unidos Leiria Maria Bethânia Portugal
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Catarina Vieira: “Quando eu tinha 27 anos quem é que não bebia? Os totós, não é?”