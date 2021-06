Rui Zink: “A ideia de uma pessoa dizer o que pensa é tão pouco 2021”

O Chega é uma patacoada e Portugal está melhor do que pensa. O escritor, que não gostava do País, diz que a idade o fez valorizar mais o que temos. Mesmo assim critica a ideia de que um prémio literário é tudo o que importa.

Podíamos chamar-lhe visionário, já que os seus últimos livros têm o condão de prever o futuro. Em 2012 já explorava os perigos dos vírus e das pandemias com o romance agora reeditado A Instalação do Medo. E em 2019, editava o Manual do Bom Fascista – antes de o Chega ter um resultado histórico nas eleições –, mas Rui Zink diz que não faz futurologia, apenas está atento ao mundo à sua volta. No ano em que faz 60 anos de vida, 35 de carreira, e quase 40 a lecionar, o escritor vê Portugal com melhores olhos. Mesmo assim ressente-se da lógica da empresa instalada na sociedade e que dá tudo aos vencedores e nada aos perdedores – palavras sábias dos ABBA.





Conhece alguma altura mais adequada? Devo dizer que estou espantado que tanta gente suspeite que o vírus tenha sido criado em laboratório em Wuhan e ninguém tenha colocado a hipótese de ter sido o meu agente a fazê-lo para melhorar a minha carreira. Aliás, os meus últimos três livros são assim: o Manual do Bom Fascista, um auxiliar para descobrir o bom fascista que há em si, e o outro O avô tem uma borracha na cabeça, fala sobre o Alzheimer, outro tema do século, e esta Instalação do Medo que podia ser agora.