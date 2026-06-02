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Entrevista

David J. Nutt: "É escandaloso que tenha sido negado o acesso ao uso médico de substâncias psicadélicas"

David J. Nutt: 'É escandaloso que tenha sido negado o acesso ao uso médico de substâncias psicadélicas'
Raquel Lito 02 de junho de 2026 às 23:00

Entrevistas

No currículo, o psiquiatra tem meio século de estudos sobre o funcionamento do cérebro, com especial foco no uso de substâncias psicadélicas em tratamentos de doenças mentais. Há 70% de casos de sucesso, garante.

A proposta do conceituado psiquiatra britânico David J. Nutt é ambiciosa. Passa por tratar a depressão e outras perturbações mentais, em contextos de guerra, como a Ucrânia, com as substâncias que investiga, já com validação científica. Levou a ideia ao Parlamento Europeu, a 6 de maio – e foi bem acolhida. A caminho de Bruxelas, de comboio, o neuropsicofarmacologista (estuda como atuam os medicamentos no sistema nervoso) do Imperial College, de 75 anos, falou com a SÁBADO durante pouco mais de uma hora.

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