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Entrevista

Teresinha Landeiro: "O maior erro é vendermos o fado pelo que não é"

Teresinha Landeiro: 'O maior erro é vendermos o fado pelo que não é'
Gonçalo Correia 09 de maio de 2026 às 10:00

Entrevistas

O disco novo que edita a 22 de maio, a escola que foi frequentar casas de fado desde os 12 anos e a saúde de um género que “ou se ama ou se odeia”: eis Teresinha Landeiro, fadista.

Dezoito anos a cantar dão direito a muita coisa. Desde logo, a não fazer fretes. Ao quarto álbum da carreira, Será que lhe Descobres a Poesia?, que edita a 22 de maio, Teresinha Landeiro fez as coisas à sua maneira: agarrou a produção do disco, escreveu (é autora da maioria das letras) o álbum que há muito queria escrever, inspirado por quadros do pintor português (ainda vivo) Alfredo Luz, e, garante, não fez cedências senão ao instinto.

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Tópicos Fado Fadista Álbum Nova Música Teresinha Landeiro Ricardo Ribeiro Bairro Alto Carmo
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