Leor Zmigrod

Leor Zmigrod: “Os extremistas são mais impulsivos. E o cérebro deles é diferente”

Vanda Marques
07 de outubro de 2025

A neurocientista dedica-se a estudar as alterações no cérebro causadas pelos extremismos políticos – iguais à esquerda e à direita. Diz que temos de lutar pela nossa liberdade e que devemos ser mais criativos.

Antigos soldados americanos, veteranos do Vietname, com lesões no córtex pré-frontal foram estudados e as conclusões surpreendem. Quem tinha lesões nesta parte do cérebro estava ligado ao radicalismo político e ao fundamentalismo religioso. Esta é mais uma das investigações partilhadas por Leor Zmigrod, no livro Cérebro Ideológico, que vem trazer uma nova luz sobre os extremismos. A neurocientista explica porque voltamos sempre a tempos de extremismos e que a resposta para vivermos melhor está no cérebro.

