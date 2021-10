João Lousada: “O fato é como um balão inchado. São 50 kg ao longo de horas”

Lisboeta, casado e com um filho, o engenheiro aeroespacial controla voos para o Espaço a partir de Munique. Mas também sonha lá ir – e agora comanda uma missão no deserto israelita. O cenário é semelhante a Marte.

João Lousada está no Sul de Israel, numa cratera rochosa do deserto de Neguev, mas é como se estivesse em Marte. Das janelas de operações, pequenas, de uma tenda futurista, avista uma paisagem “deslumbrante” com desfiladeiros. A ideia é testar as restrições do Planeta Vermelho durante cerca de um mês (de 4 a 31 de outubro) para estar devidamente preparado para a verdadeira viagem. Nos tempos livres da missão AMADEE-20, o astronauta – que se diz “análogo”, por simular missões espaciais na Terra – foi respondendo por email às questões da SÁBADO.





O que é mais difícil suportar no deserto que simula Marte?



Temos problemas semelhantes aos de Marte. É isso que queremos simular. Encontrar e resolver esses problemas é um dos principais objetivos da missão. Mas temos também problemas característicos da zona onde estamos: por exemplo, as altas temperaturas acima do esperado, para a região e altura do ano. Chegámos aos 37 graus no exterior e 39 graus no interior do fato. Estas temperaturas estão na zona de risco, que queremos evitar. Por isso, temos adaptado o horário para as horas iniciais da manhã. Significa acordar ainda mais cedo, mas trabalhar com temperaturas mais amenas.