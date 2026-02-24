Jennifer Lawrence: "Representar é muito embaraçoso e é por isso que não ensaio"

A atriz americana, que ganhou um Oscar com apenas 23 anos, protagoniza agora um filme produzido por Martin Scorcese, que, embora tenha ficado de fora da corrida às estatuetas mais desejadas, já deu muito que falar

Apesar do seu intenso desempenho enquanto mãe que luta contra a depressão pós-parto no thriller psicológico Mata-me, Amor, também protagonizado por Robert Pattinson, Jennifer Lawrence, 35 anos, com dois filhos, embora tenha estado na corrida para Melhor Atriz nos Globos de Ouro, não está nomeada para o Oscar - já lá vão 13 anos desde que levou para casa a estatueta pelo seu papel em Guia para um Final Feliz. Este filme, que ainda está nas salas nacionais, foi realizado pela cineasta escocesa Lynne Ramsay e produzido, entre outros, por Martin Scorsese. Estreou-se em Cannes e estava na short list para a Palma de Ouro, mas não consta na corrida aos Oscares, cujo desfecho será conhecido a 15 de março. Neste drama, Lawrence e Pattinson interpretam um jovem casal que deixou a sua vida em Nova Iorque, na esperança de terem uma existência mais simples na zona rural de Montana. Os dois experienciam uma forte paixão, mas após o nascimento do primeiro bebé, a relação é abalada e cai num caos. Os atores LaKeith Stanfield, Sissy Spacek e Nick Nolte também entram no filme, baseado num romance da escritora argentina Ariana Harwicz.