Renato Rocha: “O teórico da conspiração não é o maluco na cave da mãe. Somos todos”

Lucília Galha 17 de fevereiro de 2026 às 23:00

Autor de um podcast sobre teorias da conspiração desde 2020, publicou agora um livro que fala de 18 das paranoias mais partilhadas pelas pessoas. Destina-se a todos, dos céticos aos conspiradores.

A afirmação parece ousada: “Aprender sobre teorias da conspiração permite-me entender uma série de coisas sobre o mundo.” Mas o guionista Renato Rocha, de 35 anos, dá um bom exemplo, o dos terraplanistas, as pessoas que acreditam que a Terra é plana. Quando começou a investigar a teoria, apercebeu-se de que não sabia explicar porque é que o planeta era redondo. “Claro que existem as fotografias, os satélites, mas, além disso, como se pode provar?”, interrogou-se. Chega então ao ponto do início deste texto. “Acabo por aprender sobre Física, Química, História, Economia, Finanças, sobre tudo e mais alguma coisa, porque preciso disso para analisar a teoria da conspiração e apercebo-me da minha própria ignorância”, explica. A investigação sobre o tema não é de hoje, dedica-se a ela há quase uma década, mas o interesse não acaba. “É a desculpa perfeita para investigar reptilianos humanoides sem me sentir culpado, e sentir que estou a ser produtivo”, diz, divertido, à SÁBADO. O livro Não Acredites em Tudo é um “exercício de empatia”. E destina-se a todos: crentes e não crentes, tal como o próprio.

