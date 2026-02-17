Renato Rocha: “O teórico da conspiração não é o maluco na cave da mãe. Somos todos”

Autor de um podcast sobre teorias da conspiração desde 2020, publicou agora um livro que fala de 18 das paranoias mais partilhadas pelas pessoas. Destina-se a todos, dos céticos aos conspiradores.

A afirmação parece ousada: “Aprender sobre teorias da conspiração permite-me entender uma série de coisas sobre o mundo.” Mas o guionista Renato Rocha, de 35 anos, dá um bom exemplo, o dos terraplanistas, as pessoas que acreditam que a Terra é plana. Quando começou a investigar a teoria, apercebeu-se de que não sabia explicar porque é que o planeta era redondo. “Claro que existem as fotografias, os satélites, mas, além disso, como se pode provar?”, interrogou-se. Chega então ao ponto do início deste texto. “Acabo por aprender sobre Física, Química, História, Economia, Finanças, sobre tudo e mais alguma coisa, porque preciso disso para analisar a teoria da conspiração e apercebo-me da minha própria ignorância”, explica. A investigação sobre o tema não é de hoje, dedica-se a ela há quase uma década, mas o interesse não acaba. “É a desculpa perfeita para investigar reptilianos humanoides sem me sentir culpado, e sentir que estou a ser produtivo”, diz, divertido, à SÁBADO. O livro Não Acredites em Tudo é um “exercício de empatia”. E destina-se a todos: crentes e não crentes, tal como o próprio.