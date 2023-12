Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Tony Carreira: “Nunca me achei sexy nem nada que se pareça”

Nasceu numa aldeia na Beira Baixa, aos 10 anos foi para França e aos 15 começou a trabalhar numa fábrica de enchidos. Ouvia as músicas românticas de Mike Brant [cantor israelita] e sonhava ser como ele. Aprendeu a tocar guitarra e, com o irmão e dois primos, fundou uma banda de baile. A partir daí, foi dando pequenos passos, num caminho que não foi fácil. Hoje, é um dos cantores portugueses mais populares, com 25 álbuns editados, 60 discos de platina, mais de 4 milhões de exemplares vendidos e já encheu a Altice Arena, em Lisboa, em cerca de 25 espetáculos.