Daniela Melchior: “O estado da Cultura em Portugal não nos permite sonhar”

Uma das estrelas do momento em Hollywood é nossa conterrânea. A portuguesa Daniela Melchior tem papéis em dois dos maiores blockbusters de maio, o Velocidade Furiosa X e Guardiões da Galáxia 3 — e apesar de ainda viver em Lisboa, vai "onde tiver que ir" para trabalhar. Foi esta segunda-feira, sentada numa divisão do Ritz Four Seasons hotel, que recebeu a SÁBADO com um sorriso descontraído para uma entrevista. O pretexto é o novo capítulo da saga Velocidade Furiosa, que estreia dia 18 de maio nos cinemas portugueses, onde Melchior dá à vida a Isabel, uma street racer brasileira cujo destino se cruza com Dominic Toretto (Vin Diesel) — mas a conversa levou para política, paixões e sonhos.