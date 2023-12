Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Morte, memória e redenção encontram-se em "As Sete Luas de Maali Almeida", romance vencedor do Prémio Booker. Em entrevista, o escritor explica que livro é este e o que quis confrontar com ele.

O cingalês Maali Almeida, fotógrafo de guerra, acorda num corredor que poderia ser de uma repartição de finanças. Não tarda a descobrir que morreu, está no além e tem sete dias para vaguear por Colombo, a capital do Sri Lanka, em busca do seu assassino. Assim começa o segundo romance de Shehan Karunatilaka, vencedor do prestigiado Prémio Booker de Ficção, livro que mistura romance, thriller, política e realismo mágico para falar do passado que nos assombra e como lidar com ele.