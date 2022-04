As mais lidas GPS

Em Naufrágio, João Tordo inventa um #Metoo português, com Jaime Toledo a enfrentar o passado, pouco depois de ter cancro.

Nascido em 1975, João Tordo publicou até agora 17 livros. Ganhou reconhecimento com As Três Vidas, que venceu o Prémio José Saramago 2009

Jaime Toledo partilha as iniciais com João Tordo e também é escritor e experiencia aflições de quem o é. As semelhanças ficam-se por aí. É uma personagem, como outras na obra de Tordo, usada para procurar respostas a questões que o autor lança a si próprio.