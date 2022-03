Aline Frazão é música angolana por inteiro

Luanda é um caldeirão cultural com várias caras e formas de expressão. Percebê-lo é o primeiro passo para compreender melhor Aline Frazão. A música, assim se apresenta por inteiro e não como um encadeado de métiers – não é apenas cantora, instrumentista, arranjista ou produtora, é mulher música da mesma forma que homem é músico – dá-nos ao quinto álbum uma proposta de entendimento da música angolana que abrange as suas múltiplas influências e que vive do canto e da dança como ato de resistência.