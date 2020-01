favorecer a promoção do investimento nas regiões de baixa densidade", mas nada adiantava sobre restrições nos grandes centros urbanos. Agora, o PS vem propor uma clarificação da norma que passa assim a ter um alcance muito maior:





O PS quer restringir os vistos gold às Comunidades Intermunicipais do Interior e às regiões autónomas. Na prática, isso significa que este instrumento deixa de estar disponível para os investimentos nos grandes centros urbanos, em particular em Lisboa e Porto, onde o preço das casas em aumentado de forma muito significativa.A proposta de Orçamento do Estado do Governo já pedia autorização ao Parlamento para "A norma tem aprovação garantida. O Bloco de Esquerda, que defende o fim total e imediato dos vistos gold, já assumiu ao Negócios que aprovaria uma proposta neste sentido, e os seus votos são suficientes para viabilizarem a alteração. De resto, o PCP também mostrou alguma abertura enquanto o PSD se mostrou mais cauteloso.(notícia em atualização)