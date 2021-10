Em fevereiro deste ano, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou que a taxa de pobreza ou exclusão social em 2020 tinha baixado para os 19,8%, mas afinal a percentagem segundo dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira está ligeramente acima: 20%. Ou seja, um em cada cinco portugueses está em risco de pobreza ou exclusão social, um número abaixo da média da UE, mas acima da maioria dos países europeus.

Nos últimos seis anos, Portugal tem vindo a baixar no ranking e na percentagem de pessoas em situação de pobreza. Em 2015, 26% dos portugueses estavam nesta situação e Portugal era o 13.º país entre 35 no ranking com maior número de pessoas entre a população em risco de pobreza.

Segundo o Eurostat, em 2020, a percentagem é agora de 20%, uma descida de 6,4 pontos percentuais que tem sido gradual: em 2016 baixou dos 25%, em 2017 foi de 23,4%, em 2018 desceu para os 21,6% e em 2019 teve a descida mais ligeira, para 21,1%.