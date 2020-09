UE desbloqueia empréstimo de 5,9 mil milhões para apoiar emprego em Portugal

. os países-membros que assim entendam poderão ainda concorrer a este instrumento até que esteja esgotada a verba total de 100 mil milhões.

O dinheiro concedido pela União Europeia a título de empréstimo sob condições favoráveis para proteger e apoiar o emprego teve esta sexta-feira luz verde final para chegar aos Estados-membros. O Conselho da União Europeia aprovou hoje a atribuição de um apoio global de 87,4 mil milhões de euros, a distribuir por 16 Estados-membros, ao abrigo do instrumento SURE, um mecanismo de caráter temporário criado para "atenuar os riscos de desemprego durante a crise da covid-19", segundo pode ler-se em comunicado oficial Uma vez que, aquando da criação do SURE, estava previsto um montante máximo de 100 mil milhões de euros, ficaram ainda cerca de 12,6 mil milhões de euros de verba disponível

Como havia já sido proposto por Bruxelas, Portugal receberá um empréstimo de 5,9 mil milhões de euros para financiar medidas de proteção do emprego tais como os regimes excecionais de layoff simplificado. Itália (27,4 mil milhões de euros) e Espanha (21,3 mil milhões) recebem as maiores fatias deste mecanismo de proteção de emprego sendo que países com maior capacidade de endividamento como a Alemanha e a França não vão receber dinheiro por não se terem candidato ao SURE.



Os países interessados em serem apoiados pelo SURE tiveram de apresentar garantias voluntárias tendo em conta o respetivo peso para o rendimento nacional bruto (RNB) do conjunto da União. No caso português, o Ministério das Finanças autorizou uma garantia nacional para o SURE no valor de 365,6 milhões de euros.



O mecanismo SURE foi acordado no Eurogrupo, e posteriormente aprovado pelo Conselho Europeu, enquanto parte de um pacote tripartido de 540 mil milhões de euros a conceder via empréstimos com juros mais favoráveis do que os praticados no mercado. Este pacote incluía ainda 240 mil milhões de euros de apoio às economias dos Estados-membros, através do fundo de resgate do euro (Mecanismo Europeu de Estabilidade) e até 200 mil milhões de euros para apoiar as empresas (em especial as PME) através do Banco Europeu de Investimento (BEI).



Olaf Sholz, ministro das Finanças da Alemanha, país que atualmente detém a presidência rotativa do Conselho da UE, considera que "o interesse significativo que este instrumento despertou nos Estados-membros confirma a sua importância e o seu verdadeiro valor, acrescentado para os trabalhadores e as empresas". "Milhões de trabalhadores em toda a UE beneficiarão deste instrumento. Trata-se de um sinal claro de que juntos tornamos a Europa mais forte", concluiu.



