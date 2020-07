Uber compra empresa de entrega de comida Postmates

O grupo norte-americano Uber indicou hoje ter comprado a aplicação de entrega de comida Postmates por 2,65 mil milhões de dólares (2,34 mil milhões de euros) para completar o serviço Uber Eats.

Criada há nove anos, a Postmates tentava resistir à concorrência dos rivais, num setor em crescimento, mas muito disputado.

Por sua vez, a Uber, que tenta compensar a queda da sua atividade de transporte de passageiros desde o início da pandemia de covid-19, refere em comunicado que a combinação das suas plataformas permite aos consumidores beneficiarem de uma maior escolha de restaurantes e mercados, enquanto os fornecedores têm mais oportunidades.

Segundo os resultados mais recentes, o grupo de veículos de transporte com motorista registou uma perda de 2,9 mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros) no primeiro trimestre, tendo dispensado cerca de um quarto dos funcionários em maio.

Mas o serviço de entrega de comida ao domicílio Uber Eats, beneficiou das medidas de distanciamento social e confinamento, alcançando um volume de negócios de 819 milhões de dólares, um aumento de 53%.

A Uber prevê continuar a fazer funcionar separadamente a aplicação Postmates.

As atividades das duas empresas são complementares com zonas geográficas e clientes diferentes, afirmou a Uber, que salienta a ligação sólida da Postmates com restaurantes de pequena e média dimensão, tendo esta última concluído acordos com 600 mil estabelecimentos nos Estados Unidos.

A transação terá ainda de ser aprovada pelas autoridades, nomeadamente da concorrência, mas as empresas esperam que o processo esteja terminado no primeiro trimestre de 2021.