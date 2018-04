O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) não podia cortar um mês de subsídio de refeição aos funcionários, como fez. Enquanto presidente, Paulo Macedo retirou um mês de subsídio devido ao programa de recapitalização da CGD negociado com a Comissão Europeia.

A CGD decidiu pagar o subsídio de alimentação só nos dias de trabalho efectivo. Até essa mudança, era pago durante os 12 meses do ano, há 40 anos. O Tribunal concluiu que os trabalhadores tinham de concordar com a alteração.

A Caixa paga o subsídio de alimentação 21 dias por mês. É retirado em dias de falta ao trabalho ou por doença. Ao jornal Público, fonte oficial da Caixa Geral de Depósitos frisou que "a decisão da Caixa foi tomada com base na regulamentação colectiva aplicável, que é taxativa no sentido da limitação do pagamento do subsídio de refeição aos dias de trabalho efectivos, o que, aliás, é prática generalizada nas empresas bancárias, e no sector público". O banco público vai recorrer da decisão.

João Lopes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas da Caixa, destaca ao jornal que o Tribunal concluiu "não ser lícito o acto de gestão que se consubstanciou na supressão do valor remuneratório, quer para o futuro, quer em termos retroactivos".