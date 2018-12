Toyota recolhe 13 mil carros devido a defeitos no software dos faróis

A fabricante japonesa Toyota vai recolher mais de 13 mil carros na China devido a defeitos no software da unidade de controle eletrónico (ECU) para faróis, de acordo com o órgão regulador do mercado chinês.Em causa estão os modelos Corolla GL-i fabricados entre 19 de Março e 16 de Outubro pela subsidiária da Toyota na China, Tianjin FAW Toyota Motor, detalhou a Administração Geral de Supervisão de Qualidade num comunicado citado pela agência de notícias estatal Xinhua, avança a EFE.O módulo de software deste modelo mostrou algumas falhas nos faróis dos veículos que causavam distorção em determinadas situações, disseram as autoridades.