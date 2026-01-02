Tesla perde o trono dos elétricos para a BYD. Vendas caem mais de 8%

Pelo segundo ano consecutivo, a venda de elétricos por parte da Tesla caiu e, em 2025, ficou-se pelos 1,64 milhões de veículos. O valor compara com os 2,26 milhões da BYD.

O mercado dos veículos elétricos tem um novo rei. Depois de, em 2025, a Tesla ter registado uma redução nas vendas anuais de 8,6% para 1,64 milhões de carros (o segundo ano consecutivo de quebras), a chinesa BYD assumiu oficialmente o trono por larga margem, ao vender cerca de 2,26 milhões de veículos. De acordo com um documento divulgado esta sexta-feira pela empresa liderada por Elon Musk, as vendas do quarto trimestre foram particularmente desapontantes, tendo caído 16% para apenas 418.227 veículos.



Esta tendência já era visível no último trimestre de 2024. Apesar de a Tesla até ter ficado ligeiramente acima no saldo anual, a BYD já tinha conseguido vender mais veículos nos últimos três meses desse ano. Mesmo assim, o CEO da empresa norte-americana conseguiu desviar as atenções dos investidores com a promessa de introduzir os robotaxis (táxis sem condutor) no mercado, mas, até agora, estes veículos só estão disponíveis em Austin, Texas, e na área da baía de São Francisco, no norte da Califórnia.

A grande quebra nas vendas dos últimos três meses de 2025 segue-se a um terceiro trimestre especialmente positivo para a Tesla, com os consumidores a aproveitarem os apoios estatais à compra de elétricos, antes de estes terem sido abandonados pela administração de Donald Trump no final de setembro. Este fator, aliado a um aumento da competição internacional, foi um dos principais fatores de pressão sobre as vendas da empresa entre outubro e dezembro.

A Tesla ainda tentou compensar o fim dos subsídios com o lançamento de uma versão mais barata do Model Y e do Model 3 - dois dos seus modelos mais populares -, mas a aposta acabou por não segurar os volumes da empresa. Mesmo assim, as ações da fabricante de veículos elétricos abriram a sessão em Wall Street a valorizar mais de 1%, isto depois de terem desvalorizado nas últimas seis sessões de Wall Street.

A empresa de Elon Musk prevê vender 1,75 milhões de carros em 2026, ligeiramente acima do resultado do ano passado. Segundo a Tesla, as vendas devem continuar a crescer e devem atingir os 3 milhões no final da década.