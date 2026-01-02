NOW cresce 93% em 2025

O sucesso do NOW verificou-se também no horário nobre com uma subida de 85% em 2025

O NOW continua a crescer e a solidificar a sua presença enquanto marca de informação de referência no panorama televisivo português.



O projeto televisivo da Medialivre (empresa que detém também a SÁBADO, o Correio da Manhã e outros), lançado em Junho de 2024 e que agrega marcas de referência como o Negócios, Record, Sábado e Máxima, fechou o ano de 2025 a crescer 92,7% em relação ao período homólogo.

O sucesso do NOW verificou-se também no horário nobre com uma subida de 85% em 2025. Nesta faixa, que concentra a maior fatia de investimento publicitário, estão formatos de referência como ‘Guerra e Paz’, da autoria de Germano Almeida e com protagonistas como Luís Tomé e Catarina Caria, que em Dezembro bateu recordes e venceu a concorrência em mais de 60% das emissões, ou ‘Percepções e Realidades’ de Pedro Santana Lopes, às segundas-feiras, que já se constituiu como um formato líder e de referência no primetime televisivo português.

Esta subida acontece num ano particularmente exigente em termos informativos em que o NOW esteve presente em todas as frentes, sempre em direto e com análise especializada dos melhores protagonistas políticos do mercado: Fernando Medina, Duarte Cordeiro, Isaltino Morais, José Luís Arnaut, Mariana Vieira da Silva, André Coelho Lima, Rita Matias, Paulo Núncio, Joana Mortágua, André Pinotes Batista, Bruno Gonçalves.

No panorama internacional, “Visão Global” de Isidro Morais Pereira marcou a análise geopolítica no late Night. Ireneu Teixeira continua a liderar com as histórias do Mundo à hora de almoço e Carlos Branco, com ‘Tabuleiro do Poder’, traz a sua visão dos factos todos os domingos à hora de almoço.

‘Record na Hora' e 'Liga NOW’ cimentaram a sua posição como formatos líderes no seu segmento, com a opinião de referência de Pedro Sousa, Bernardo Ribeiro, Vitor Pinto, Gonçalo Monteiro, José Nunes, Sérgio Krithinas, Mário Figueiredo, Paulo Catarro, entre outros.

Em 2025, mais de um milhão e meio de pessoas, em média, passaram diariamente pelo canal NOW.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências