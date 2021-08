Tentei vender a minha roupa na Vinted

A promessa de dinheiro fácil e rápido a despachar coisas que já não fazem falta funciona, mas na prática, comigo, tomou-me algum tempo e não me tornou mais rica. Talvez possa desfrutar de um bom lanche com o que ganhei.

Avontade de vender a roupa que já não uso — ou que nunca usei — tem vindo a crescer dentro de mim há, posso dizer, anos. Nas redes sociais, são centenas os perfis de roupa em segunda mão e os anúncios que aparecem nos feeds de notícias. Na vida real, amigos e amigas dizem todos e todas o mesmo: “Destralhei o meu armário e fiz bom dinheiro a vender online.” Por isso, as publicidades da Vinted, que passam sem parar na minha televisão, povoam o meu YouTube e se metem entre os stories do meu Instagram, não vieram senão dar força a essa vontade.



O mote dos anúncios é simples: pegar nas roupas atiradas para o fundo do armário, fotografá-las, carregar na aplicação e vender – sem custos ou comissões. A receita não é nova e tem sido utilizada nas plataformas de vendas online, como o OLX ou o Marketplace do Facebook. Ainda assim, o mantra repetido incessantemente resultou. Descarreguei a app, criei conta e fui tratar de arranjar alimento para aquele bicho.



Foi também esta a receita que fez da Vinted o primeiro unicórnio da Lituânia, ou seja, a primeira empresa criada no país a ser avaliada em mais de mil milhões de euros. “A nossa missão de tornar a moda em segunda mão a primeira escolha decorre da crença de que existimos para acelerar o movimento global rumo ao consumo circular. Deste modo, oferecemos aos nossos utilizadores uma forma de comprar e vender entre si e fazer escolhas mais responsáveis”, explica à SÁBADO Lisa-Marie Berns, responsável de marketing e porta-voz da Vinted para português. Atualmente, está presente em 15 países, tendo o lançamento cá poucas semanas. “Portugal é um mercado empolgante, uma vez que o interesse pela segunda mão existe, porém tem espaço para crescer.”