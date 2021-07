Tentei vender a minha casa em 48 horas

Estaria a mentir se dissesse que a ideia nunca me passou pela cabeça. Sobretudo durante o mês de janeiro quando estive pela segunda vez confinada com os meus dois filhos pequenos, num apartamento, sem varanda e pouco mais do que um corredor para eles esticarem as pernas. Recordo-me especialmente daquelas alturas em que eles começavam a trepar móveis para gastar energias ou em que encostavam um banco à janela para verem os carros a passar na rua – uma imagem deprimente.



Adiante. Daí que a possibilidade de vender rapidamente a minha casa, e nos mudarmos para uma vivenda, me tenha parecido quase um oásis no deserto. Ainda que se tratasse, na verdade, de um teste a um novo modelo que surgiu recentemente no mercado imobiliário: empresas que prometem comprar casas em tempo recorde. Apresentam uma proposta em 48 horas e garantem a conclusão do processo em 10 dias – com escritura e entrega da chave.



Primeira ressalva: não vale a pena telefonar. O primeiro contacto tem mesmo de ser online, preenchendo o formulário que a empresa disponibiliza. Tentei a abordagem telefónica, mas estive em espera durante 10 minutos e acabei por desistir. Para pedir uma proposta é preciso discriminar as características da casa, como a área bruta (146 m2) ou o ano de construção (2010), assim como o valor que achamos que ela vale. Logo a seguir – no meu caso, mais concretamente, três horas e meia depois –, recebi um primeiro telefonema a pedir também a caderneta predial e fotografias do interior. Não fosse o meu marido ser uma pessoa organizada, e ter guardado as imagens que tirámos ainda antes de a comprarmos (em 2011), e não teria alternativa senão incluir o "parque infantil" que tenho montado na sala.