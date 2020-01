A taxa de desemprego subiu para 6,7% em novembro, confirmando a primeira estimativa que o Instituto Nacional de Estatística ( INE ) tinha avançado. Para dezembro, os dados provisórios indicam novo aumento, para 6,9%. Os dados foram publicados esta quarta-feira, 29 de janeiro.A confirmar-se esta primeira projeção do INE para dezembro, a taxa de desemprego terá fechado 2019 em alta, e no valor mais elevado desde agosto de 2018. Esta previsão implica um aumento de três décimas tanto em termos trimestrais como anuais e corresponde a uma estimativa de aumento da população desempregada, para 357,7 mil pessoas.A degradação das condições do mercado de trabalho deverá ter-se verificado com maior intensidade entre a população jovem, cuja taxa de desemprego terá subido 0,6 pontos percentuais (contra um aumento de uma décima entre os adultos), para 19,3%.Os dados provisórios do INE indicam ainda que em dezembro terá havido destruição de postos de trabalho, quando comparado com os dados de novembro, de três meses antes, e do mesmo mês de 2018.Olhando para os dados de novembro, que já correspondem a um apuramento final, os sinais da degradação do mercado de trabalho no fecho do ano já lá estão. O INE dá conta de uma redução de 10,4 mil empregos entre setembro e novembro para 4.855,1 mil pessoas a trabalhar. Ao mesmo tempo, registou um aumento da população desempregada de 9,8 mil pessoas, o que implicou praticamente a manutenção da população ativa.