Número de desempregados registados desce para 300 mil em outubro

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego em Portugal voltou a diminuir em outubro, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, 21 de novembro, pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).No total, existem 300.019 desempregados inscritos nos centros de emprego, o que corresponde a menos 0,4%, ou 1.263 pessoas, do que em setembro. Já quando comparado com o mesmo mês do ano passado a quebra é de 10,2%, ou 34.222 pessoas.A redução do número de inscritos nos centros de emprego tem acompanhado a evolução da taxa de desemprego, que tem vindo a diminuir. Os últimos dados conhecidos referem-se a setembro, tendo a taxa de desemprego recuado para 6,1% , o valor mais baixo da série de dados desde 2011. Comparando com séries anteriores, é o menor valor desde 2003, revelaram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados no dia 6 de novembro.Os dados do IEFP revelam ainda que o desemprego aumentou 0,9% entre os homens no mês de outubro face a setembro, enquanto entre as mulheres diminuiu 1,4%. Ainda assim, as mulheres continuam a representar 56,9% do total dos desempregados registados.Contudo não foi apenas os número de inscritos que diminuiu. As ofertas de emprego também registaram uma redução, quer em termos homólogos quer em cadeia. O Centro, Açores e o Algarve são onde a procura das empresas mais caiu.