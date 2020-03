TAP recorre ao lay-off e só vai voar para Açores e Madeira até 4 de maio

A TAP Air Portugal vai pedir ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a adesão ao regime de lay-off facilitado, avança a SIC. De acordo com o canal televisivo, a medida tomada pela companhia aérea abrange todas as classes profissionais, incluindo pilotos e pessoal de bordo e foi tomada após reuniões entre a administração da empresa e os sindicatos.



As medidas são acompanhadas pela redução ainda maior da sua operação, com a TAP a passar apenas a realizar as ligações entre Açores, Madeira e o continente a partir do dia 1 de abril. De acordo com o Público, estes horários ficarão em vigor até 4 de maio e significam as suspensões das ligações entre Lisboa e Porto, assim como todos os voos internacionais que ainda decorriam.



A TAP passa agora a realizar apenas dois voos por semana entre Lisboa e Funchal, dois voos semanais entre Ponta Delgada e a capital portuguesa e um voo semanal para a Terceira.