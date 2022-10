'Stranger Things' e Jeffrey Dahmer ajudam Netflix a recuperar subscritores

A plataforma de streaming voltou a ter um saldo positivo de novas subscrições depois de seis meses a cair. Empresa acredita que vai continuar a crescer até ao final do ano.

Depois de dois trimestres a perder subscritores, a plataforma de streaming Netflix voltou a registar crescimento à boleia de algumas séries de sucesso como Stranger Things e Dahmer. Monster: The Jeffrey Dahmer Story. A empresa acrescentou 2,41 milhões de subscritores no terceiro trimestre (entre julho e setembro), superando as suas próprias previsões.