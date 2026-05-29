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Dinheiro

Os reis dos outdoors digitais, onde a atenção vale ouro

Raquel Lito
Raquel Lito 07:00

Um ecrã publicitário numa zona de grande tráfego, como a Segunda Circular, pode valer 10 mil euros por semana. Neste negócio de milhões, a operadora portuguesa DreamMedia, fundada por Ricardo Bastos, e a francesa JC Decaux, com Philippe Infante a dirigir as operações em Portugal, rivalizam pela captação de locais estratégicos.

O duelo pelos painéis publicitários entrou numa nova escala: a digital, onde gigantescos outdoors luminosos concorrem pela atenção em zonas de tráfego intenso. De um lado, a DreamMedia. Do outro, a JCDecaux. A batalha faz-se no universo do Digital Out-of-Home (DOOH), termo técnico para este tipo de publicidade exterior. Com mais de 100 metros quadrados, os ecrãs de maiores dimensões podem render até 10 mil euros por semana, por unidade. São o segmento mais valioso da operação da DreamMedia, empresa sediada em Vila Nova de Gaia e há 22 anos no mercado. “É o nosso topo de gama”, resume à SÁBADO o CEO Ricardo Bastos.

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