Segurança Social tem menos funcionários do que na última crise

Se é verdade que grande parte do atendimento é atualmente feita de forma digital, também é certo que a Segurança Social enfrenta, com esta crise, um pico súbito, inesperado e talvez sem paralelo de pedidos de ajuda. Como revelou o processo de candidaturas ao lay-off, que obrigou à correção de milhares de pedidos, os programas automáticos agilizam as respostas mas não resolvem tudo sozinhos.





"Um dos problemas que tivemos na capacidade de resposta foi por exemplo o número de trabalhadores nos centros distritais de Segurança Social, porque ainda não conseguimos repor os níveis que foram cortados até 2015", disse a ministra do Trabalho, esta quarta-feira, no Parlamento.