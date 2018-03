O Haitong, o banco de investimento contratado pela Santa Casa da Misericórdia para assessorar o processo de compra de uma participação no Montepio, já avaliou a instituição bancária portuguesa.

Segundo o jornal Expresso, o valor obtido é menor do que os dois mil milhões de euros que tinham sido considerados, ou mesmo abaixo dos 1,6 mil milhões. A avaliação originou uma "mudança substancial de posicionamento" quanto ao investimento da Santa Casa na instituição bancária.

A Santa Casa da Misericórdia está a reconsiderar a forma como quer entrar no banco Montepio. Em vez da compra de 10% do capital, quer entrar com outros parceiros. Assim, teria um peso menor no Montepio.

No Parlamento, Edmundo Martinho, o provedor da Santa Casa da Misericórdia, tinha afirmado que queria que a operação estivesse concluída até ao final de Janeiro.