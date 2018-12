Entre 2011 e 2017, o salário médio no público aumentou 6%, enquanto no privado esse aumento foi na ordem dos 3%.

Desde que a troika entrou em Portugal, em 2011, o salário médio no sector público aumentou a um ritmo duas vezes superior ao ritmo registado no privado.



Em Outubro de 2011, o salário médio na função pública era de 1.384,7 euros. Em 2017 saldou-se nos 1.460,7 euros, o que representa um crescimento na ordem dos 6%. Já no privado esse crescimento foi apenas de 3%, saldando-se o salário médio nos 913 euros, em 2017, refere o Jornal de Notícias.



O JN refere ainda que actualmente existem 671 mil funcionários públicos e o privado conta com cerca de quatro milhões de trabalhadores (3.948.700).



A partir de 2019, o salário mínimo vai ser diferente para o público e para o privado. O Governo decidiu subir o salário mínimo global para 600 euros, mas colocando a fasquia nos €630 para os trabalhadores do Estado.