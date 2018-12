A última vez que Tiago Rocha apresentou uma reclamação foi no passado mês de Novembro. O portátil que tinha comprado há oito meses estava avariado novamente. "Só à quarta reclamação é que o aparelho funcionou sem problemas", diz àDepois dos presentes do Natal e antes de se lançar nos saldos da época é importante saber o que fazer quando as coisas não correm bem. Dica fundamental: guarde o recibo da compra ou o talão de oferta. "Este talão tem a identificação do bem e da data da aquisição, pelo que pode servir para reclamar em caso de defeito.Mas, por uma questão de segurança é sempre positivo que quem adquiriu guarde a factura da compra", diz àAna Ferreira, coordenadora do Gabinete de Apoio ao Consumidor da Deco

