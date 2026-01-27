Sacos de plástico leves deixam de ser utilizados a partir de 2027

Governo altera regime de gestão de resíduos e prepara transição para alternativas mais sustentáveis sem criar nova taxa para os consumidores.

Os sacos de plástico leves deixarão de ser utilizados em Portugal a partir de 1 de janeiro de 2027, sendo substituídos por alternativas mais sustentáveis, anunciou aos deputados na Comissão de Ambiente e Energia, a ministra Maria da Graça Carvalho.



frutas sacos plástico

Segundo a governante, a medida insere-se na revisão do Regime Geral de Gestão de Resíduos e tem como objetivo reduzir o impacto ambiental dos plásticos de uso único, sem criar novos encargos diretos para os consumidores. “A substituição será feita sem taxar os portugueses”, sublinhou.

A decisão visa acelerar a transição para soluções reutilizáveis ou biodegradáveis e alinhar o mercado com os objetivos da economia circular, num contexto de maior exigência ambiental e regulatória a nível europeu.

No mesmo âmbito, o Governo está a alterar o enquadramento da Taxa Geral de Resíduos, cuja receita tem vindo a aumentar progressivamente, tanto para municípios como para entidades gestoras, em particular devido ao crescimento das quantidades enviadas para aterro. A alteração legislativa prevê que essa receita passe a ser canalizada para investimento no setor dos resíduos, assegurando simultaneamente mecanismos de compensação financeira para os municípios.

A medida articula-se ainda com a entrada em funcionamento do Sistema de Depósito e Reembolso, prevista para 10 de abril, que visa aumentar a recolha seletiva de embalagens de bebidas de uso único, bem como com o Plano de Ação para a Economia Circular, já aprovado.

De acordo com a ministra, o objetivo passa por criar condições para uma redução estrutural da produção de resíduos e para uma maior valorização dos materiais, combinando instrumentos regulatórios, incentivos económicos e campanhas de sensibilização.