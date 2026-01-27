Mais de 1.500 empresas já ativaram a Carteira Digital

As empresas e os empresários estão a adotar a primeira Carteira Digital da Empresa que surgiu nos países da União Europeia e já acrescentaram mais de 5.400 documentos.

Bastou uma noite para a Carteira Digital da Empresa superar as mil adesões. Até às 08:00 horas, a Carteira Digital da Empresa registou mais de 1.500 ativações deste produto por parte de sociedades, num aumento face às 600 que tinham sido ativadas até às 19:00 horas de ontem.



Evento de lançamento da Carteira Digital da Empresa

Também o número de empresários individuais a aderir a esta "business wallet" cresceu e mais de 1.100 empresários já ativaram o seu perfil na aplicação gov.pt. Este número mais do que duplicou durante a noite, uma vez que até ao fim da tarde de ontem tinham sido registadas 500 adesões de empresários em nome individual.

Os dados fornecidos pelo Ministério da Reforma do Estado destaca que também foram adicionados mais de 5.400 documentos de empresa à carteira. Esta versão da aplicação criada no âmbito da Estratégia Digital Nacional soma, neste momento, a possibilidade de ter quatro documentos disponíveis: cartão da empresa, a declaração de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária e a declaração de Registo Central do Beneficiário (RBCE).

No futuro, as empresas vão ter nesta aplicação as faturas digitais e o Código de Certidão Permanentes, bem como fazer a autenticação de documentos e assiná-los. A segunda versão, que deverá ficar disponível nos próximos meses, vai permitir ainda subscrever alertas de prestação de contas, para pagamento de impostos, a abertura de fundos europeus, para contratação pública e de Segurança Social. Será também nesta segunda atualização que as empresas podem acrescentar o registo criminal, a Informação Empresarial Simplificada e o Certificado de Matrícula, além de permitir que os empresários em nome individual, estabelecimentos de natureza artística e alojamentos locais passem a ter a sua própria carteira.

A terceira versão da aplicação vai ter ainda mais funcionalidades. É através da Carteira Digital da Empresa que vai ser possível abrir atividade, ter acesso à contratação pública e concorrer aos fundos europeus. Na versão 3.0, como a ARTE a apelida, vai ser possível estreitar a relação da empresa com o setor bancário.