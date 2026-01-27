Sábado – Pense por si

Barra com conteudo

Dinheiro

Gato Preto precisa de "perdão" de 18 milhões da banca e fornecedores e fechar 10 das 15 lojas para se "salvar"

SÁBADO
SÁBADO 17:26
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

Após ter falhado em atrair investidores, o plano de recuperação da cadeia de lojas de artigos para o lar passa pela sobretudo pela renegociação da dívida, cujo valor global ascende a 49,5 milhões de euros. E está agora nas mãos dos credores.

O Gato Preto, que entrou com um Processo Especial de Revitalização (PER), após uma forte quebra do negócio desde 2022, com prejuízos na ordem de 11 milhões de euros em 2025 e uma dívida que ascende a 49,5 milhões de euros, depositou o plano de recuperação que espera que o "salve" da insolvência, após ter falhado em atrair investidores. O plano, centrado na renegociação da dívida - prevê um "perdão" de 80% (9,5 milhões de euros) por parte da banca e fornecedores - propõe também, além do anunciado encerramento em Espanha, o fecho de 10 das 15 lojas em Portugal e a venda de um armazém "sobredimensionado" em Sintra.

Gato Preto tenta salvar negócio com plano de recuperação após prejuízos
Gato Preto tenta salvar negócio com plano de recuperação após prejuízos DR

Leia mais no

A queda do negócio da decoração: Gato Preto em risco e concorrentes que desaparecem
Leia Também

A queda do negócio da decoração: Gato Preto em risco e concorrentes que desaparecem

Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Gato Preto precisa de "perdão" de 18 milhões da banca e fornecedores e fechar 10 das 15 lojas para se "salvar"