Gato Preto precisa de "perdão" de 18 milhões da banca e fornecedores e fechar 10 das 15 lojas para se "salvar"

Após ter falhado em atrair investidores, o plano de recuperação da cadeia de lojas de artigos para o lar passa pela sobretudo pela renegociação da dívida, cujo valor global ascende a 49,5 milhões de euros. E está agora nas mãos dos credores.

O Gato Preto, que entrou com um Processo Especial de Revitalização (PER), após uma forte quebra do negócio desde 2022, com prejuízos na ordem de 11 milhões de euros em 2025 e uma dívida que ascende a 49,5 milhões de euros, depositou o plano de recuperação que espera que o "salve" da insolvência, após ter falhado em atrair investidores. O plano, centrado na renegociação da dívida - prevê um "perdão" de 80% (9,5 milhões de euros) por parte da banca e fornecedores - propõe também, além do anunciado encerramento em Espanha, o fecho de 10 das 15 lojas em Portugal e a venda de um armazém "sobredimensionado" em Sintra.



Gato Preto tenta salvar negócio com plano de recuperação após prejuízos DR

