Aos sete dias do mês de março de dois mil e sete, pelas quinze horas e trinta e cinco minutos, reuniu o Conselho Alargado de Crédito da Caixa Geral de Depósitos ", lê-se na ata da reunião. Presentes estavam "o Senhor Vice-Presidente" Maldonado Gonelha e os "Senhores Administradores" Armando Vara, Celeste Cardona e Francisco Bandeira, todos com pouca ou nenhuma experiência em banca comercial e, com a exceção de Bandeira, um longo currículo político. Presentes estavam também alguns diretores da Caixa. Da reunião, a cuja ata a SÁBADO teve acesso, saiu uma boa notícia para o empresário Joe Berardo: "Autorizado um financiamento de 350 milhões." Em menos de um ano era o terceiro empréstimo do banco público para Berardo comprar ações, num total de 447 milhões de euros. Esta decisão criaria uma das maiores fontes de perda de dinheiro na Caixa – e é um dos casos mais ilustrativos da gestão problemática do banco mais relevante em Portugal.Na ata vê-se que os 350 milhões vinham com algumas condições: o valor das ações dadas como garantia por Berardo, que cobriam 110% do empréstimo, seria revisto trimestralmente e o comendador teria "a todo o momento" de dar mais garantias caso o valor das ações caísse. Berardo teria ainda de dar um aval pessoal, dispensável só depois de vistas as contas da sua Fundação (o devedor formal). Nem um mês depois, a 7 de abril, o mesmo Conselho Alargado de Crédito (CAC) – que reúne especificamente para aprovar as operações de maior montante e risco – dispensa o aval pessoal do comendador e baixa o rácio de cobertura do empréstimo pelas garantias para 105%.Passam apenas duas semanas e há nova reunião e nova revisão favorável a Berardo: o spread, ou seja, o juro cobrado pela Caixa por 350 milhões de euros a pagar em cinco anos, é revisto em baixa para apenas 0,7%, em cima da Euribor a 6 meses. Nestas atas das reuniões do conselho de crédito vistas pela SÁBADO não há qualquer referência a um debate ou a um voto vencido de um administrador a propósito deste ou de outro empréstimo. A prática era assim mesmo, explicam dois administradores bancários ouvidos sob anonimato pela SÁBADO: para o papel não passava o que se dizia na reunião, apenas a decisão final conseguida por consenso da maioria. Em tese era sempre possível um administrador pedir para ser registada na ata a sua discordância sobre uma operação, mas ninguém costumava levar um "não" a esse ponto. Esta razão explica porque é que a auditora EY, contratada pela Caixa a pedido do Governo para analisar os piores créditos do banco entre 2000 e 2015, não encontrou qualquer justificação escrita para o facto de os administradores passarem por cima dos pareceres negativos ou das condições sugeridas pela área do risco.A auditoria da EY indica que os técnicos do risco consideraram necessário um aval pessoal de Berardo, a introdução de um mecanismo que permitisse perceber o valor da Fundação Berardo e um plano de reembolso escalonado "e/ou um expressivo agravamento do pricing do financiamento", ou seja, dos juros. "Não nos foi disponibilizada informação que nos permita verificar que estas condições foram acomodadas pelo CAC", indica a EY. Nem mesmo algumas das condições registadas na ata foram seguidas pelo banco.Seria uma questão de meses até os efeitos da crise do subprime desfazerem o preço das ações dadas como garantia por Berardo – as do BCP, por exemplo, caíram de 17 euros em Junho de 2007 para apenas 2,6 euros dois anos depois. Mas a EY nota que a prometida monitorização regular do valor da garantia não existiu: "Não obtivemos evidência da reavaliação regular dos valores mobiliários dados como penhor, o que atendendo à volatilidade do ativo e à dimensão da exposição, o respetivo preço deveria ser monitorizado com elevada frequência."Seria na administração seguinte, de Faria de Oliveira, que a Caixa renegociaria o empréstimo com Berardo. A cúpula da administração anterior – Carlos Santos Ferreira, Armando Vara e Vítor Fernandes – já tinha passado para o BCP, escolhida pelos acionistas que a própria Caixa financiara para comprar ações do BCP (como Berardo, Manuel Fino e a Teixeira Duarte). Uma vez mais os administradores passaram por cima do parecer da direção de risco, aponta a EY. A proposta de reestruturação "não tem inerente um reforço de garantias nem qualquer redução da dívida, pelo que, em substância a reestruturação não aparenta em si melhorias no previsível valor de recuperação de crédito". A EY nota a "incapacidade do devedor para aportar garantias adicionais executáveis ou obter alternativas de fundos para liquidação da dívida".Em 2016, segundo apurou a SÁBADO, a Caixa – juntamente com o BCP e o Novo Banco, também grandes credores de Berardo – terá chegado a um acordo com o comendador para constituir um penhor sobre os títulos de participação da Associação Coleção Berardo. Um "erro", segundo um advogado conhecedor do processo, já que a penhora deveria ter incidido sobre as obras de arte e não sobre os títulos de participação da associação que está na origem da Fundação Berardo. Isto porque, como veio a verificar-se, era juridicamente muito difícil imputar à Associação a propriedade das obras de arte. Já depois do acordo com os bancos, a 22 de abril de 2016 a Associação Coleção Berardo aprovou em assembleia -geral uma alteração aos estatutos, para que a decisão de entregar os títulos como colateral tivesse de ser ratificada pela Assembleia-Geral.Seis meses depois, apercebendo-se da manobra, são os próprios bancos que, invocando a qualidade de credores com direitos especiais, promovem uma nova assembleia -geral para "reverter" as alterações aprovadas em abril de 2016, sobretudo retirando dos estatutos a prerrogativa do "consentimento" da Assembleia -Geral para a transmissão "a qualquer título" dos títulos de participação. Contactado pela SÁBADO, André Luiz Gomes, advogado de Joe Berardo, recusou prestar esclarecimentos, alegando não estar autorizado pelo seu cliente.No fim de 2015, oito anos depois da reunião às 15h30 do dia 7 de Março de 2007, Berardo ainda devia 268 milhões de euros deste empréstimo, segundo os dados recolhidos pela EY (que, apesar de rasurados no relatório entregue no parlamento, são visíveis se vistos num processador de texto, como noticiou o Observador). A perda potencial nessa altura era de 124 milhões de euros. No fim do mês passado, Joe Berardo recebeu o apresentador da TVI Manuel Luís Goucha no palácio da Quinta da Bacalhoa, construído no século XV. "Obrigado por nos receber numa das suas casas", agradeceu Goucha ao comendador que lhe abria a porta com um sorriso rasgado.A publicação de uma versão preliminar da auditoria da EY – através da comentadora e ex-bloquista Joana Amaral Dias, na CMTV – veio recolocar a gestão da Caixa Geral de Depósitos na tempestade. Entre 2000 e 2018 a Caixa Geral de Depósitos custou em aumentos de capital mais de 5,3 mil milhões de euros aos contribuintes (a soma inclui os dividendos que a Caixa pagou até 2010). O banco que gere 29% das poupanças depositadas nos bancos em Portugal e que representa cerca de um quarto do financiamento à economia foi-se arrastando no reconhecimento de buracos durante a era da troika (ver caixa) e chegou a 2016 muito descapitalizado. O plano de recapitalização negociado nesse ano pelo Governo e por António Domingues manteve 100% da Caixa no Estado, mas sob contrapartidas duras: a Caixa tem de fechar balcões (já encerrou mais de 70), tem de despedir (mais de 580 pessoas), tem de reduzir o financiamento à economia.A crise teve um impacto evidente na banca, mas o rol de más práticas e irregularidades desvendado pela auditoria da EY comprova que a crise também tem as costas largas. A palavra "risco" aparece 492 vezes no relatório de auditoria e não é por acaso: a gestão do risco é o coração do negócio bancário. Mas "a principal conclusão da avaliação realizada" à gestão do risco no banco público é que "na prática a CGD não tinha uma cultura de risco implementada, pelo que o risco não foi um elemento determinante na gestão da instituição". A EY acrescenta: "Os elementos de risco não estão presentes de forma relevante nas decisões estratégicas, na definição de políticas ou nas decisões sobre operações ou mutuários individuais."Esta falha estrutural na Caixa está espelhada naquilo que a auditoria encontrou: em 80 das 170 operações analisadas (as que deram mais prejuízo), os administradores do banco não seguiram as condições propostas pelos técnicos do risco antes de avançarem com empréstimos avultados. As perdas resultantes destas operações são de 769 milhões de euros. Em 15 operações não foi procurado sequer o parecer da direção de risco e em mais 13 o parecer desfavorável foi totalmente desconsiderado pela administração: nestas operações estão mais 134 milhões de euros em perdas. Nunca há justificação escrita para estas decisões, nota a EY – nem para aquelas tomadas na altura de renegociar créditos, várias também contra a direção de risco. Os custos destas decisões são muito provavelmente maiores do que o revelado pela EY, uma vez que a auditoria só vai até ao final de 2015, a data fixada pelo Governo, e que em 2016 a gestão de António Domingues marcou mais 3 mil milhões de euros em imparidades.Estes atos de gestão aconteceram num contexto que combina politização das nomeações com a fraca experiência em banca de muitos dos nomeados. Um levantamento feito pela SÁBADO a 35 administradores das várias administrações da Caixa desde 2000 identifica pelo menos 20 sem experiência sólida em banca (mais de 10 anos em funções que incluem a passagem pela gestão de risco) quando chegaram ao banco mais relevante do País. Dos presidentes que passaram pela Caixa apenas Carlos Santos Ferreira – que liderou precisamente a administração que gerou mais perdas nas operações identificadas pela EY – tinha um percurso financeiro longo, embora concentrado na indústria dos seguros. Entre presidentes, vice-presidentes e administradores há alguns que chegaram à Caixa sem nunca terem passado antes por um banco comercial – de Armando Vara a Celeste Cardona (que saiu de ministra da Justiça para administradora da Caixa), passando por José de Matos, José Ramalho e Ana Cristina Leal, que saíram do supervisor Banco de Portugal para o supervisionado banco público.Estes dados contrastam com a quantidade de administradores com percursos na política: pelo menos 15 desempenharam cargos governamentais ou partidários antes de chegarem à Caixa, seis direta ou indiretamente na esfera do PSD (Vítor Martins, Faria de Oliveira, António de Sousa, Luís Alves Monteiro, Carlos Costa, António Nogueira Leite; Paulo Macedo é hoje o sétimo), cinco na esfera do PS (Carlos Santos Ferreira, Armando Vara, Maldonado Gonelha, Rodolfo Lavrador e Almerindo Marques), dois na do CDS (Cardona e Nuno Fernandes Thomaz).A ida para administrador da Caixa significava uma elevação permanente no estatuto e mais do que temporária no rendimento. Celeste Cardona, por exemplo, ficou a receber uma avença de 10 mil euros por mês por serviços jurídicos ao banco, apurou a SÁBADO junto de três ex-administradores do banco. Foi a administração de José de Matos, já com a troika em Portugal, a acabar com o pagamento. "Quando terminou o meu mandato fui convidada a continuar a prestar consultoria na minha área de especialidade, que é a jurídica", admite Cardona à SÁBADO, negando o valor em causa. "Já não me recordo do valor que recebia, mas estava longe desse montante."Este contexto ajuda a perceber que alguns dos passos mais ruinosos da Caixa tenham tido origem em decisões políticas, como identifica a auditora EY, que teve ampla colaboração de vários diretores e técnicos da Caixa ("Há cinco anos este relatório de auditoria não teria sido possível", sublinha um ex-administrador). O mais ruinoso da lista de operações ainda abertas é o financiamento de 381 milhões de euros à Artlant, grupo constituído em Portugal para a construção de uma central de produção de ácido tereftálico purificado. "A decisão de investimento visava influenciar a localização de um investimento em Portugal, não sendo percetível o enquadramento no plano estratégico da CGD", aponta a auditora.Há praticamente um ano, Armando Vara, ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, garantiu que "na Caixa, tudo era estudado ao detalhe". O antigo administrador, atualmente recluso em Évora, acrescentou que, se o banco público "decidiu envolver-se nesse projeto" foi, na sua opinião, porque Vara "o achava viável, porque era um projeto que tinha retorno suficiente para garantir os financiamentos e os meios que a Caixa lá ia meter". Mas a auditoria da EY revela agora que a concessão inicial do crédito não cumpriu "todos os requisitos internos" e que o parecer da área do risco, condicionando a aprovação do negócio "a um conjunto de determinadas condições", foi derrogado sem justificação.Um dos vice-presidentes da La Seda, protagonista pelo Grupo Matos Gil nas negociações para o envolvimento da Caixa no projeto, foi Fernando Freire de Sousa, marido da atual vice-governadora do Banco de Portugal. A SÁBADO perguntou ao Banco de Portugal se a vice-governadora Elisa Ferreira já pediu ou vai pedir escusa das averiguações à responsabilidade dos gestores da Caixa nesta operação, mas não teve resposta.Nos negócios ruinosos com motivação política está também a expansão da Caixa para Espanha, que originou perdas superiores a 1.000 milhões de euros, disfarçadas na filial espanhola com o envio para uma sucursal, confirma a EY. Outro é um financiamento da Caixa ao BCP. A história começa em 1999, com o PS de Guterres no poder, quando o Grupo Champalimaud fez um acordo para vender a Mundial Confiança, o Banco Pinto & Sotto Mayor, o Totta e o Crédito Predial ao espanhol Santander. De acordo com o relatório final da auditoria "esta operação foi vetada pelo governo português", com o objetivo de "manter o grupo financeiro sobre controlo nacional". O Governo sabia do interesse do BCP em comprar bancos e foi a Caixa que financiou a operação. O BCP pagou uma parte em dinheiro, outra em ações. A derrapagem no preço das ações de uma instituição onde a Caixa não estava representada culminou numa perda superior a 519 milhões de euros. A entrada no BCP é feita na administração de António de Sousa, que tinha ido diretamente do supervisor Banco de Portugal para o supervisionado banco público. Na comissão de inquérito parlamentar, o gestor defendeu-se com a "herança" do ministro socialista Pina Moura, dizendo que "os acordos estavam assinados e alguns tinham inclusive cláusulas penais". A gestão de António de Sousa registaria ainda uma exceção no panorama da Caixa: a demissão de um administrador, Almerindo Marques, por divergências sobre a política de crédito.O relatório da EY foi enviado para o Ministério Público, que abriu um inquérito por suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio e gestão danosa. O inquérito corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal e foi entregue à procuradora Inês Bonina, que no passado foi a responsável pelas acusações do caso BPP. O DCIAP tem também um relatório com o ponto de situação dos créditos ruinosos – mais abrangente do que o da EY no número de operações e mais atualizado – entregue em 2017 pelo ex-presidente da Caixa, António Domingues.Fora do plano criminal cabe ao Banco de Portugal, que tem a auditoria da EY desde o ano passado, proceder à responsabilização dos gestores. "O Banco de Portugal tem em atenção todas as matérias relevantes para efeitos de supervisão prudencial", diz à SÁBADO fonte oficial, perante as perguntas sobre o que iria fazer com o que ali está descrito.A abertura de processos de contraordenação – que podem incluir multas ou inibições de desempenho de cargos na banca – será difícil, uma vez que quase todos os casos mais graves terão prescrito (o prazo é de cinco anos). Onde pode haver ação é no que o supervisor chama "fit&proper", ou seja, o exame à idoneidade e à experiência de pessoas nomeadas para a administração de bancos. Dois ex-administradores da Caixa já foram barrados no ano passado: o Bison Bank retirou o nome de Pedro Cardoso (da ex-administração de Faria de Oliveira) para CEO do banco e o BCP fez o mesmo com a intenção de nomear Norberto Rosa para administrador. Uma terceira frente de ação é a reavaliação de ex-gestores da Caixa neste momento espalhados pelo sistema financeiro – aí, sabe a SÁBADO, deverá haver novidades em breve.Um desses ex-administradores da Caixa, entre Julho de 2004 e Setembro de 2006, na administração de Santos Ferreira, é hoje o governador do Banco de Portugal. Carlos Costa foi administrador para a área internacional – foi ele que lançou o plano de expansão em Espanha – e esteve em pelo menos quatro reuniões do Conselho Alargado de Crédito nas quais foram aprovados empréstimos a devedores problemáticos, segundo as atas a que a SÁBADO teve acesso.A 31 de janeiro de 2006 o CAC aprova a efetivação de um empréstimo de 150 milhões de euros, por 4 anos e 11 meses, para a Investifino, do empresário Manuel Fino, comprar ações da Cimpor – a aprovação é feita "em substituição do compromisso de um financiamento futuro, aprovado em 4/10/2005 e ainda não formalizado". Carlos Silva Costa está nesta reunião e está também naquela que uma semana depois baixa o spread cobrado a Manuel Fino para 0,9% (o empréstimo baixara para 144 milhões). Costa está também na reunião do CAC que a 11 de julho de 2006 autoriza "a apresentação, a ‘Investifino’ ou a outra empresa do Grupo Manuel Fino, de proposta para um financiamento na modalidade de abertura de crédito até 28,1 milhões de euros, destinado à aquisição de compra de ações" da Soares da Costa (26,46% da empresa). Este empréstimo, tal como o anterior, tem a designação bullet, ou seja, é apenas para liquidar no fim do prazo de 5 anos. Um ex-administrador da banca aponta que esta modalidade corresponde a dizer "tome lá o dinheiro, invista e daqui a cinco anos falamos".Tal como no caso de Berardo, a derrocada do preço das ações comprometeu o devedor – e a Caixa. No fim de 2015 a Investifino devia 138 milhões dos 180 milhões de euros emprestados, com a Caixa a prever que 133 milhões não fossem recebidos. É a segunda maior imparidade nas operações de crédito listadas pela auditora EY. Carlos Costa esteve ainda na reunião do CAC, a 18 de julho, em que foi "autorizado um financiamento de 47 milhões de euros, por 10 anos, a Euribor a 6 meses, acrescida de 1,25%" – o cliente é a Metalgest, de Joe Berardo, que surge também na lista dos devedores compilada pela EY, com uma imparidade de 28 milhões de euros e um rácio de cobertura (pelas garantias) inferior a 120% da dívida (na ata é referido que o rácio é de 121%). É incerto se este empréstimo em concreto faz parte do montante ainda por pagar.A SÁBADO perguntou ao Banco de Portugal se Carlos Costa iria pedir escusa do processo de averiguações à gestão da Caixa – que pode ditar o afastamento de alguns gestores hoje na banca –, mas não obteve resposta. Até agora o governador não mostrou intenção pública de o fazer.Alguns dos visados pela auditoria foram confrontados pelo supervisor há mais de seis meses e têm vindo a preparar uma defesa detalhada – é o caso de Norberto Rosa, que enfrentou o crivo do supervisor em 2018 quando estava nomeado para a administração do BCP.A estratégia de defesa de administradores que estiveram nas equipas de Santos Ferreira e de Faria de Oliveira (desde 2012 presidente da Associação Portuguesa de Bancos) assenta em dois pilares: contrariar a tese de que violaram as ordens de serviço da CGD números 5/2004 e 13/2003, que obrigam a assegurar no crédito a empresas um mínimo de 120% com garantias reais e a fundamentar as aprovações de crédito que recebam parecer negativo ou condicionado da Direção -Geral de Risco.Com a finalidade de blindarem a sua defesa estes têm vindo a recolher pareceres e testemunhos de alguns funcionários-chave, como o antigo secretário-geral João Dias Garcia, entre outros, que reconstituem a metodologia, presenças e meios de decisão por parte do Conselho de Crédito e do Conselho Alargado de Crédito. A ideia passa por provar que, pelo número de pessoas presentes, pela preparação das reuniões e pelas rotinas seguidas, seria improvável aprovar créditos fora da lei e das práticas do banco.Segundo documentos consultados pela SÁBADO, outro trunfo importante dos visados pela auditoria está na realização de sucessivas inspeções internas e externas que nunca geraram alertas. Um dos documentos integrado num processo do Banco de Portugal é taxativo: "Nunca, durante o período 2000-2013, nem os organismos de controlo interno da CGD, nem o seu Conselho Fiscal, nem o Revisor Oficial de Contas, nem o Auditor Externo, nem o Banco de Portugal, enquanto autoridade de supervisão, chamaram a atenção para a existência de qualquer incumprimento dos normativos. E a CGD foi objeto, para além das inspeções normais, de quatro inspeções extraordinárias realizadas à sua carteira de crédito por uma empresa de auditoria, sob o controlo do Banco de Portugal." Também a Autoridade Bancária Europeia fez uma inspeção e nada reportou.A crítica feita pela auditoria da EY de que as atas do Conselho de Crédito não refletem a discussão das propostas de crédito e dos pareceres de risco nas reuniões também é contestada. Entre maio de 2005 e janeiro de 2008, consideram os visados, a ordem de serviço 5/2004 impunha o seguinte, em matéria de atas: "Pela secretaria-geral será elaborada ata sucinta de cada reunião do Conselho Alargado de Crédito e Riscos e do Conselho de Crédito e Riscos, ficando nela registadas todas as deliberações que neles forem tomadas." Ora, segundo a defesa de alguns dos visados em processos no Banco de Portugal, não há nenhuma exigência na ordem de serviço que aponte para o que diz a auditoria.Estes ex-administradores vão mais longe: a primeira vez que esta questão terá sido recomendada à CGD foi numa carta do Banco Central Europeu, de 3 de fevereiro de 2016, em que passa a ser exigido , segundo documento deste supervisor, "incluir nas atas das reuniões dos órgãos oficiais do banco toda a informação necessária para documentar a eficiência desses órgãos. Para isso, as atas das reuniões devem descrever as deliberações tomadas e tornar patentes os debates realizados entre os membros; o processo subjacente à tomada de decisão; a justificação das decisões tomadas; a lista de todos os participantes na reunião, bem como os seus comentários e contributos". Estas recomendações foram adotadas pela CGD a 28 de fevereiro de 2016, depois de terem sido aprovadas em conselho de administração e comissão-executiva.Sobre o incumprimento da exigência dos 120% de garantias reais, os administradores vão invocar o ponto 12 da ordem de serviço, que afirma competir ao Conselho de Crédito e Riscos e ao Conselho Alargado de Crédito e Riscos autorizar a contratação de operações a prazo superior a 18 meses, sem a prévia constituição de garantias. Aponta como requisitos da análise, a prática da concorrência, o rating da empresa e o seu relacionamento comercial com o grupo CGD. Assim, vão considerar inequívoco que os órgãos de decisão – Conselhos de Crédito – não estavam vinculados à percentagem de 120% de cobertura do crédito e podiam autorizar a contratação de operações a prazo superior a 18 meses sem a prévia constituição de garantias.No incumprimento da ordem de serviço 13/2003, sobre a aprovação de crédito com parecer negativo ou condicionado pela direção de risco, sem que tenha havido fundamentação, os administradores visados vão alegar que seria impossível o administrador de cada pelouro reproduzir no despacho os argumentos da deliberação. Vão defender que as propostas de crédito chegavam às reuniões dos conselhos devidamente fundamentadas, pelo que estes deliberavam no sentido da proposta, mesmo quando havia parecer de risco negativo. Ou seja, isso significa que os conselhos recebiam e faziam sua a argumentação das direções respetivas.Muitos dos atos de gestão têm mais de 10 anos, mas é agora que os supervisores, a justiça e a política – os partidos deverão lançar uma nova comissão de inquérito – se debruçam mais sobre o assunto da Caixa. Gestão incompetente é diferente de gestão danosa (com dolo) – esta última é mais difícil de provar. A auditoria da EY é um ponto de partida para as averiguações e, do outro lado, a linha de defesa da maioria dos ex-administradores está montada. Resta saber alguém será responsabilizado.