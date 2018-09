A greve dos tripulantes de cabine da companhia aérea Ryanair afectará as bases de Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália e Alemanha.

A companhia aérea de baixo custo Ryanair reviu hoje em baixa o número de voos que vão ser cancelados na sexta-feira devido à greve agendada em seis países europeus para 150, dos 190 inicialmente previstos.



A greve dos tripulantes de cabine afectará as bases de Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália e Alemanha.



Em comunicado, a empresa indicou que a redução se deve ao facto de a "grande maioria" dos empregados ir "trabalhar com normalidade", sem referir mais detalhes.



Desta forma, mais de 92% dos 2.400 voos da Ryanair programados para sexta-feira "não serão afectados pela greve desnecessária e operarão com normalidade", refere a empresa na nota.



A companhia aérea, que está há vários meses envolvida em disputas laborais assegura que enviou mensagens a todos os clientes afectados informando-os do cancelamento do seu voo, assim como das opções disponíveis.



Em causa, segundo a companhia, estão 30 mil de um total de 450 mil passageiros que poderão ser afectados.



Os tripulantes têm reivindicado a aplicação das leis laborais nacionais e não da irlandesa.



Os pilotos da Holanda, associados do VNV, anunciaram que se associarão à greve de 24 horas de sexta-feira.