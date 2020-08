De acordo com estes dados, o valor médio das rendas a nível nacional situa-se em 636 euros, menos 4,02% do que no início do ano.



O valor médio das rendas pedidas pelos proprietários para novos contratos caiu 4% em Portugal no primeiro semestre, impactado pela pandemia da covid-19. Já a oferta de apartamentos para arrendamento disparou mais de 55%, segundo o relatório divulgado pela Casafari, no mês passado.De acordo com estes dados, o valor médio das rendas a nível nacional situa-se em 636 euros, menos 4,02% do que no início do ano.

Em Lisboa, os preços do arrendamento cederam 12,74%, enquanto em Faro a quebra foi de apenas 4,07%. Já no Porto a queda foi ainda mais pronunciada: de 14,28% na primeira metade do ano.



Madrid e Barcelona foram, nos últimos anos, duas das cidades espanholas onde as rendas eram mais elevadas. Um cenário que está a mudar com a chegada da pandemia. As quebras nos preços das rendas rondam agora os 10%.De acordo com os especialistas consultados pelo jornal El Economista , esta descida é justificada pelo aumento da oferta durante o período de pandemia. O confinamento imposto pela covid-19 paralisou quase totalmente a atividade, o que levou a uma acumulação da oferta ao longo de dois meses.Além disso, a queda a nível do turismo fez com que cerca de 20% da oferta de casas para turistas tenha passado para o mercado tradicional entre março e meados de julho, refere a mesma publicação, o que levou a um aumento das casas disponíveis em determinadas zonas. Uma tendência que poderá desaparecer quando o turismo começar a recuperar.Por cá, as rendas também estão em queda.