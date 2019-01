Os desempregados de longa duração que saíram da empresa na sequência de uma rescisão por acordo têm um regime próprio de acesso à pensão antecipada, com penalizações específicas. Segundo o Jornal de Negócios, de acordo com o Tribunal de Contas, desde 2006 que os cortes têm sido mal calculados, prejudicando os que recebem mais do que uma pensão mínima.



À entidade que fiscaliza as contas a Segurança Social garantiu há um mês que vai corrigir o cálculo no sistema. Ao Negócios, o Ministério da Segurança Social não esclareceu quando, nem explicou se vai compensar com retroativos todos os que terão sido afetados.



