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Qantas completa voo de teste para maior ligação direta do mundo Sydney-Londres

Lusa 07:14
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O avião é um Airbus A350-1000ULR desenvolvido para o Projeto Sunrise.

A companhia aérea australiana Qantas completou esta sexta-feira um passo decisivo para a inauguração do que será o voo comercial regular sem escalas mais longo do mundo, entre Sydney e Londres, com inauguração prevista para outubro de 2027.

Quantas prevê realizar o voo comercial sem escalas mais longo do mundo
Quantas prevê realizar o voo comercial sem escalas mais longo do mundo AP

O avião, um Airbus A350-1000ULR desenvolvido para o Projeto Sunrise, levantou voo de Toulouse, em França, e percorreu aproximadamente 17.000 quilómetros (km) em cerca de 20 horas antes de aterrar em Melbourne às 10:46 locais (01:46 em Lisboa), no primeiro trajeto de longa distância da aeronave até à Austrália.

O voo gerou interesse entre entusiastas da aviação, com mais de 75.000 pessoas a seguirem em tempo real a aproximação através da plataforma Flightradar24, tornando-se o voo mais observado do mundo no momento da aterragem.

A bordo viajavam dois pilotos da Qantas e a equipa de testes da Airbus. O aparelho regressa na segunda-feira a Toulouse para continuar o programa de certificação antes da entrega definitiva, prevista para abril de 2027, após atrasos ligados a problemas na cadeia global de fornecimento.

A Qantas encomendou 12 aeronaves A350-1000ULR para o projeto, que pretende ligar sem escalas a costa leste da Austrália à Europa e à América do Norte, reduzindo em cerca de quatro horas o tempo de viagem face aos itinerários atuais com escala.

O plano é iniciar em outubro de 2027 um serviço diário entre Sydney e Londres e, pouco depois, uma rota direta entre Sidney e Nova Iorque. As reservas vão abrir em fevereiro de 2027 e as tarifas deverão ser cerca de 20% superiores às dos voos tradicionais com escala.

Quando entrar em operação, a rota Sydney-Londres ultrapassará as 20 horas de duração, superando o atual recorde da Singapore Airlines entre Singapura e Nova Iorque (15.300 km em cerca de 18 horas e 40 minutos).

O A350-1000ULR da Qantas inclui um depósito adicional de 20.000 litros de combustível, modificações técnicas que ampliam a autonomia e terá 238 lugares: seis em primeira classe, 52 em executiva, 40 em premium e 140 em turística.

O avião vai contar ainda com uma zona de bem-estar para os passageiros se poderem alongar durante o voo, sistemas de iluminação para reduzir os efeitos do jet lag e ligação wi-fi gratuita.

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