Depois das férias da Páscoa, o preço dos combustíveis vai atingir novo máximo. Gasolina deverá ficar 1,5 cêntimos mais cara, enquanto que o gasóleo deverá sofrer um aumento de um cêntimo.

O preço dos combustíveis vai sofrer um novo aumento já depois das férias da Páscoa. De acordo com a notícia avançada pelo Eco, a subida dos valores da gasolina e gasóleo está relacionada com os preços do petróleo a acelerarem nos mercados internacionais.



No caso da gasolina, a partir de segunda-feira deverá pagar mais 1,5 cêntimos. Enquanto que o gasóleo vai sofrer um aumento de um cêntimo por litro.



Recorde-se que já na semana anterior a gasolina registou uma subida entre os 3,5 cêntimos e os quatro cêntimos. Este foi o maior aumento desde Maio do ano anterior. Nesta altura, o preço de venda ao pública subiu para um valor médio de 1,491 euros, sendo que agora vai superar os 1,50 euros - um máximo desde o final de Janeiro.



No caso do gasóleo a história repete-se: depois de ter subido de um valor médio de 1,275 euros esta semana, para - prevê-se - chegar aos 1,285 euros, vai atingir um novo máximo desde o início de Fevereiro.