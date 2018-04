Uma família, sem filhos, que tenha uma fatura de 11,83 euros por mês, vai poupar dois cêntimos.

Os consumidores domésticos terão uma redução na tarifa do gás natural no próximo mês de Julho de 0,2%.



"Estas reduções resultaram das descidas nas tarifas de acesso às redes determinadas pela ERSE, conjugadas com os preços de energia sujeitos à cotação do mercado internacional. Durante este período regulatório, as tarifas de acesso às redes fixadas pela ERSE tiveram uma redução média anual de 6,9% para os consumidores domésticos e de 17,5% para os consumidores industriais", referiu a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).