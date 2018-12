Preços das casas desaceleram pelo segundo trimestre

Vendas mantêm escalada. Lisboa concentra mais de metade do valor



Já as vendas ascenderam às 45.935 habitações, um salto de 18,4% relativamente ao mesmo período do ano anterior, um acréscimo de 0,7% em comparação com o trimestre precedente. Estas transacções totalizaram 6,3 mil milhões de euros, mais 29,1% do que no terceiro trimestre de 2017 e 1,4% acima do segundo trimestre deste ano.



Também no que toca às vendas, o parque habitacional existente leva um avanço: colheu 5,1 mil milhões de euros, enquanto as casas novas registaram transacções num volume de 1,2 mil milhões de euros.



Dos proveitos com a venda de casas, Lisboa arrecadou 49,6% do valor total, atingindo um novo máximo. A capital e o Alentejo são as únicas regiões nas quais se verifica um aumento tanto dos valores transaccionados como do número de vendas - no resto do país, vê-se uma desaceleração.

Os preços das casas continuaram a subir no terceiro trimestre, embora a um ritmo menos acelerado do que no trimestre anterior: cresceram 8,5% em termos homólogos, 2,7 pontos percentuais (p.p.) abaixo do observado no trimestre anterior."Este foi o segundo trimestre consecutivo em que se registou uma desaceleração dos preços das habitações transaccionadas", escreve o gabinete nacional de estatística. Para além disto, os dados mostram que os preços não registavam um aumento homólogo tão reduzido desde o segundo trimestre de 2017. Já em cadeia, esta é a aceleração mais fraca em três anos.Os preços sobem sobretudo nas habitações existentes, com um aumento de 9,2%, que compara aos 5,7% relativos aos preços das habitações novas.