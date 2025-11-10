Sábado – Pense por si

Preço do gasóleo sobe e o da gasolina desce

Diogo Barreto
Diogo Barreto 07:48
O preço médio do gasóleo simples passará a rondar 1,604 euros por litro, e o da gasolina simples 95 deverá descer para 1,701 euros por litro.

A semana arranca com uma nova mexida nos preços dos combustíveis com as previsões a apontarem para um aumento do preço do gasóleo e uma ligeira descida do preço da gasolina já a partir desta segunda-feira. A confirmar-se a estimativa do aumento, o preço médio do gasóleo simples passará a rondar 1,604 euros por litro, e o da gasolina simples 95 deverá descer para 1,701 euros por litro, avança a .

Num posto de combustíveis, mão segura bomba preta para abastecer
O custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples custava na passada sexta-feira 1,589 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situava em 1,706 euros.

