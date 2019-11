Portugueses vão pagar menos de luz que a média europeia pela primeira vez desde 2011

Os preços da eletricidade em Portugal caíram mais de 4% no primeiro semestre deste ano, naquela que foi a segunda maior descida observada na União Europeia (UE). Com este movimento, os preços da eletricidade praticados em Portugal ficaram ligeiramente abaixo dos preços médios registados na UE, o que não acontecia desde 2011. Mesmo assim, Portugal mantém-se entre os países europeus onde a eletricidade é mais cara.

Os dados foram divulgados, esta terça-feira, 26 de novembro, pelo Eurostat, que dá conta de que os preços da eletricidade aumentaram ligeiramente a nível europeu, com reduções significativas em alguns dos Estados-membros. Foi o caso da Dinamarca, onde os preços caíram 4,3%, e, logo a seguir, de Portugal, onde se verificou uma redução de 4,1%.

O preço médio da eletricidade em Portugal ficou, assim, nos 0,2154 euros por quilowatt-hora (kWh), um valor que fica ligeiramente abaixo da média europeia, de 0,2159 euros por kWh. Desde o primeiro semestre de 2011 que Portugal não ficava abaixo da média europeia.

Estes valores incluem todos os impostos e taxas refletidos sobre a fatura final. Excluindo os impostos e taxas, o preço médio em Portugal, no primeiro semestre de 2019, seria de 0,1103 euros por kWh, o que representa uma subida de 7,3% face aos 0,1028 euros por kWh que tinham sido registados no segundo semestre de 2018. Ou seja, o preço que é cobrado exclusivamente pelos fornecedores de energia, incluindo mercado livre e mercado regulado, até aumentou.

A quebra dos preços globais acontece no ano em que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) decretou uma redução de 3,5% na fatura dos clientes do mercado regulado, que entrou em vigor logo em janeiro.

Este movimento não chega, contudo, para tirar os consumidores portugueses do grupo dos que pagam os preços mais elevados. No final do primeiro semestre deste ano, Portugal era o oitavo país, entre os 28 da UE, com a fatura de eletricidade mais cara, acima de países como o Reino Unido ou a Holanda.