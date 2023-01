Portal das Finanças já se encontra operacional

As mais lidas

A Autoridade Tributária informou esta manhã de quinta-feira que o Portal das Finanças se encontra indisponível. Mas cerca do meio-dia, tanto o Portal como o e-Fatura já se encontravam operacionais.



O organismo do Ministério das Finanças de Portugal afirmou que "por motivos de ordem técnica" o Portal das Finanças não estava disponível e que estão a "trabalhar para repor o seu funcionamento com a maior brevidade possível".













